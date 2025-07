Il video del sindaco di Taranto contestato in Comune lui cerca il confronto con cittadini e attivisti Poi i cori

Il sindaco di Taranto Piero Bitetti, a capo di una coalizione di centrosinistra, ha rassegnato le dimissioni dopo essere stato contestato da cittadini e associazioni all'esterno di Palazzo di città dopo un confronto sulla vicenda ex Ilva con rappresentanti di comitati e movimenti. Come si vede nel video, Bitetti ha cercato un confronto con chi lo contestava. Nella lettera di dimissioni depositata all'Ufficio Protocollo il primo cittadino, a quanto si è appreso, denuncia una condizione di "inagibilità politica". Situazione che si è venuta a determinare anche a seguito di atteggiamenti ritenuti minacciosi da parte di alcuni attivisti.

