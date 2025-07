Il vestito a fiori | oltre il cliché come abbinarlo tra contrasti e nuove tendenze

Life&People.it Il vestito a fiori è il protagonista dei capi iconici estivi, simbolo di leggerezza, romanticismo e colore. Spesso realizzato in tessuti freschi come cotone o lino, e decorato con stampe che spaziano da fiorellini delicati, rose o margherite vivaci, rappresenta l’essenza della primavera – estate. Nelle sue versioni più comuni include modelli svolazzanti, spesso con scolli profondi e maniche a sbuffo. A variare sono anche le lunghezze, dal mini al midi, fino alle forme maxi. La vera bellezza del vestito a fiori è immagine di uno stile rilassato e spontaneo, ma la novità risiede nel come viene indossato e valorizzato dimenticando i classici abbinamenti si possono esplorare infinite possibilità per un effetto nuovo e inaudito. 🔗 Leggi su Lifeandpeople.it