Possibile che non ho letto da nessuna parte quello che oramai sembra acclarato? Eravamo due anni fa tutti orfani di Giuntoli e Spalletti e ci chiedevamo: “e ora chi trova campioni come Osimhen e Kvicha?”. Oppure: “il pappone ha detto che il figlio ha selezionato il Georgiano. Ma chillo è nu miez scemo che non se sape truvà o’ pesce int’ e cazune”. L’annata disastrosa ha dato ragione a tutti i detrattori, per poi innamorarsi di Conte: “il mercato acquisti lo farà lui e Dela s’adda stà zitto”. Ed ecco a fine agosto il capolavoro dei tre acquisti. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Il vero fenomeno del Napoli è De Laurentiis, una verità che non riusciamo a digerire