il toro di burgos un monumento di 300 metri che fa discutere

Il maxi toro della discordia. Potrebbe essere chiamato così il progetto artistico-architettonico che sta facendo discutere la cittĂ di Burgos, capoluogo provinciale nella comunitĂ autonoma di Castilla e LeĂłn, nel nord-ovest della Spagna. Un monumento voluto dall'Accademia della Tauromachia, pronta a coprire i costi per la sua realizzazione e sostenuto politicamente dal partito di ultradestra Vox, che punta su un simbolo nazionale per far crescere il turismo. L’opera, mastodontica, è pensata per raggiungere un’altezza di 300 metri, quasi tre volte quella della cattedrale gotica di Burgos, patrimonio Unesco. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

