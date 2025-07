Il Circolo Tennis Torretta Montecatini ha celebrato i suoi primi 100 anni di vita: una serata fatta di degustazioni enogastronomiche (presenti alcuni ristoratori valdinievolini con le loro proposte culinarie), musica e dettagli bianchi, come richiesto nell’invito. Festa a ingresso libero da cui è transitato un migliaio di persone, culminata con fuochi d’artificio e taglio della torta; festeggiamenti impreziositi dalla mostra di foto d’epoca di Rosellini. Un momento per ricordare i propri trascorsi (giĂ , perchĂ© sul sito internet si parla di 1926 quale anno di fondazione del Lawn Tennis Club Montecatini? Un simpatico mistero), per plaudire il presente e soprattutto pensare, in grande, ai prossimi cent’anni di esistenza. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il Tennis Torretta compie 100 anni. Grande festa e sguardo al futuro