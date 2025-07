Il take away della droga in mezzo al bosco

Spacciava nel bosco. Un take away della droga allestito in un'area verde che ha chiuso i battenti con un intervento dei carabinieri. A finire in manette un 33enne, originario del Marocco.Secondo quanto ricostruito, i militari dell'Arma hanno messo la parola fine a un'attività di vendita di. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Cerveteri. "Take away" della droga in un bivacco abusivo nel bosco. Sequestrati 2 etti di coca e uno di hashish. Arrestato dai Carabinieri un 33enne marocchino