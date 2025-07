È stato fissato per dopodomani l’incontro tra il Comune di Macerata, l’ Apm e le organizzazioni sindacali del trasporto pubblico locale. L’appuntamento arriva dopo settimane di tensione seguite al taglio estivo delle corse in diversi quartieri della città . Il caso più critico è quello di Corneto, che l’assessora alla Mobilità , Laura Laviano, vuole risolvere al più presto "per garantire che in futuro non si verifichino più riduzioni non concordate con l’amministrazione", oltre a "riportare equilibrio tra esigenze organizzative e diritto alla mobilità ". Secondo Laviano "è giusto che Comune, azienda e lavoratori si confrontino in modo diretto – aggiunge –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il taglio dei bus a Corneto. Ripristinate quattro corse, rimborsi per i passeggeri