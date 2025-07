Il sindaco di Taranto Bitetti si è dimesso dopo le contestazioni sull' ex Ilva

"Motivi di inagibilità politica". Piero Bitetti, il sindaco di Taranto, si è dimesso dopo le contestazioni ricevute durante un confronto sull'ex Ilva a cui hanno partecipato cittadini, comitati e attivisti. L'incontro era stato organizzato in vista del Consiglio comunale monotematico convocato domani per discutere dell'accordo sulla decarbonizzazione proposto dal governo. Mentre il 31 luglio è in programma un vertice al Mimit. Bitetti, di centrosinistra ed eletto meno di due mesi fa, avrebbe subito minacce da parte degli attivisti. Secondo fonti locali gli ambientalisti - alcuni dei quali a volto coperto -avrebbero anche impedito al sindaco di lasciare Palazzo di città , sede dell'incontro. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Il sindaco di Taranto Bitetti si è dimesso dopo le contestazioni sull'ex Ilva

