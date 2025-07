Il silenzio dell’Italia all’incontro con il presidente algerino fa male a Boualem Sansal

La recente visita ufficiale del presidente algerino Abdelmadjid Tebboune in Italia ha segnato, secondo le dichiarazi. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it Š Ilfoglio.it - Il silenzio dell’Italia all’incontro con il presidente algerino fa male a Boualem Sansal

In questa notizia si parla di: italia - presidente - algerino - silenzio

“Abusi sessuali sulla segretaria”: salta Khan, il presidente della Cpi che attaccò l’Italia per il caso Almasri - Il procuratore capo della Corte penale internazionale (CPI), Karim Khan, ha deciso di prendersi un congedo temporaneo dalle sue funzioni in attesa della conclusione di un’indagine indipendente dell’Onu per una presunta “condotta scorretta”, come annunciato dal suo ufficio.

Luigi Abete neo presidente di Confindustria Cultura Italia - Durante l’ultima riunione del consiglio generale, tenutasi martedì 12 maggio 2025, Luigi Abete viene eletto presidente di Confindustria Cultura Italia, la federazione che, attraverso le associazioni aderenti al sistema Confindustria, rappresenta le imprese italiane attive nei settori culturali e creativi.

Luigi Abete nuovo presidente di Confindustria Cultura Italia: focus su politiche industriali e giovani - Il past president di Confindustria Luigi Abete è il nuovo presidente di Confindustria Cultura Italia, la federazione delle associazioni di Confindustria che rappresentano le industrie culturali e creative, comparto - ricorda una nota - che crea un valore aggiunto di quasi 35 miliardi di euro e 690 mila posti di lavoro.

Guardare al futuro, radicati nella nostra storia, rilanciando i valori del 1994 e calandoli nella realtà del 21° secolo. È con questo obbiettivo che subito dopo l’estate presenteremo agli italiani il nostro Manifesto per la Libertà , che – partendo dalla storica Carta de Vai su Facebook

L'Oms: A Gaza la fame uccide come le bombe - Tajani:Bisogna convincere Netanyahu a concludere questa stagione di guerra e arrivare a un cessate il fuoco; La campagna diffamatoria contro Francesca Albanese. Sconcertante il Silenzio del Presidente Mattarella e del Governo (Aurelio Tarquini); “Reticenza e silenzio da parte del mondo letterario su Sansal”. Missione algerina per Macron.

Le cuffie per l'interprete del Presidente Tebboune non funzionano, Meloni: "Il bello della diretta" - Roma, 23 luglio 2025 Durante la conferenza stampa del Presidente algerino Abdelmadjid Tebboune e della Presidente del consiglio Giorgia Meloni, in occasione del Vertice Italia- Come scrive msn.com

Vertice Italia-Algeria con la premier Meloni e il presidente dell'Algeria Tebboune in diretta - Il vertice intergovernativo tra Italia e Algeria si tiene a Villa Doria Pamphilj, a Roma, alla presenza del Presidente della Repubblica algerina, Abdelmadjid Tebboune, in visita ufficiale in Italia. Si legge su msn.com