Il sicario di New York City che ha ucciso quattro stava prendendo di mira il quartier generale della NFL

2025-07-29 21:31:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia pervenuta in redazione: Un uomo armato che ha ucciso quattro persone a New York City ha scritto una nota prima di uccidersi che affermava che soffriva di una malattia cerebrale legata agli sport di contatto, e stava cercando di colpire gli uffici della National Football League a Manhattan, hanno detto i funzionari oggi. Il sindaco di New York City Eric Adams ha detto ai giornalisti che gli investigatori credono che il lavoratore del casinò di Las Vegas Shane Tamura stava cercando di entrare negli uffici di Manhattan della NFL dopo aver sparato a diverse persone nella hall dell’edificio lunedì, ma ha preso la banca dell’ascensore sbagliata. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

