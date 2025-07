Il San Francesco di Tomagnini è in restauro

All'istituto del marmo "Tacca" procedono i lavori di restauro del "Cantico del Sole" di Arturo Tomagnini. La statua di San Francesco fu premiata con la medaglia d'oro all'esposizione della Quadriennale di Torino del 1927 e collocata in Piazza Diaz a Camaiore nel 1928. Purtroppo testa, braccia, mani e parte del basamento vennero distrutte in un bombardamento nel 1944. Seguì un primo restauro negli anni '90, quando la statua fu ritrovata, a distanza di 50 anni, sepolta nel giardino di una casa di riposo in via IV Novembre, mentre tutti pensavano fosse andata distrutta nel bombardamento: lo scultore camaiorese Spartaco Lemmetti, insieme a Claudio Marchetti e Claudio Tomei, coinvolgendo gli studenti dello "Stagi" di Pietrasanta, ricostruirono il San Francesco, usando gesso, resina, cemento bianco: questo causò un ulteriore cedimento, costringendo a continue rimozioni per la salvaguardia tanto del manufatto quanto dell'incolumità pubblica.

