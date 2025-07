Il rumore delle campane per coprire il caos delle bombe di Gaza

"Scandiano ha disertato il silenzio". Questo il commento del sindaco Matteo Nasciuti sull’iniziativa alla Torre Civica. Luogo in cui alle 22 le campane hanno suonato a distaesa per "coprire il rumore delle bombe". Insieme a loro, il frastuono di tamburi, pentole, fischietti, piatti e voci, portati da un centinaio di persone che si sono ritrovate sotto la Torre per aderire all’iniziativa. Quindi le campane della Torre Civica di Scandiano hanno suonato a distesa, assieme a quelle della Pieve e dei Frati Cappuccini. Insieme a loro, il frastuono di tamburi, pentole, fischietti, piatti e voci, portati da un centinaio di persone che si sono ritrovate sotto la Torre per aderire all’iniziativa nazionale “Disertiamo il silenzio”, promossa dal movimento cattolico per la pace Pax Christi e dalla campagna L’ultimo giorno di Gaza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il rumore delle campane "per coprire il caos delle bombe di Gaza"

