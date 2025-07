Il risiko delle regionali Tajani boccia la lista Zaia | Crea solo confusione

Acque agitate nel centrodestra (come nel campo largo) sul fronte delle candidature delle Regionali, ma anche sugli equilibri interni che dovranno scaturire da scelte dei leader che si fanno attendere. Ieri è sceso in campo il leader azzurro e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, per bocciare la "pazza idea" di far correre una lista Zaia in Veneto "perché creerebbe solo confusione". "Che faccia una sua lista è un problema della Lega", ha detto Tajani, di fatto scaricando sulle spalle di Salvini uno dei candidati in pole di FdI per Palazzo Balbi, Luca De Carlo, senatore di Pieve di Cadore. Salvini, da par suo, cerca di prendere tempo, assicurando di volere guardare al risultato finale, puntando "a garantire il buon governo del Veneto". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

