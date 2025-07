Il Regno Unito riconoscerà lo Stato palestinese a settembre se Israele non ferma la guerra

Il Regno Unito riconoscerĂ lo stato della Palestina il prossimo settembre a meno che Israele non accetti un cessate il fuoco a Gaza. Ad annunciarlo è stato il primo ministro Keir Starmer durante la riunione del gabinetto del suo governo. La notizia era nell'aria dopo l'indiscrezione lanciata. 🔗 Leggi su Today.it

