Il Referendum insieme oppure no alle regionali.

Era un consiglio con punti corposi, tra interrogazioni, delibere, mozioni e ordini del giorno. Tra tutti, però, spiccavano due temi particolarmente sentiti: il Regolamento per le antenne e una mozione che chiedeva l'accorpamento del Referendum Comunale di abrogazione della delibera sulla Multiutility. Inizia così la nota del Partito comunista italiano Sezione "Abdon Mori" Empolese Valdelsa. "Il referendum ci sarĂ grazie agli empolesi - prosegue il comunicato - che in oltre 4.000 hanno firmato per ottenerlo (anche con l'impegno del nostro Partito, che ha organizzato i suoi banchini di raccolta firme) con il timore – piĂą che fondato – che la Multiutility così come pensata e ancor piĂą se quotata in Borsa porti soltanto dei danni e nessun vantaggio agli utenti.

