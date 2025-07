Il problemino dell’app per recensire i maschi e innamorarsi in sicurezza

Ci hanno provato parecchie volte e stavolta gli è riuscito. Questioni di privacy, diffamazioni probabili e altre cosette legalmente insostenibili costringevano a desistere dal costruire il database del bastardo: nomi, cognomi e nefandezze di certi soggetti che è meglio scansare. C’è una nuova app di recensione dei maschi, ora. “Tea Dating Advice”, si chiama. Raccoglie la lista delle indegnità, c’è lo storico come nel libretto di circolazione, hai l’archivio di manutenzione del soggetto e per meno di tre stelle non vale la pena uscirci. La regola è sempre quella del precedente confermativo: lo fanno a quella prima di te? Lo faranno a te. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

