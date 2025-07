Il prezzo del gas chiude in aumento sopra i 34 euro ad Amsterdam

Il prezzo del gas ha chiuso la seduta in crescita. Ad Amsterdam il future Ttf, che fa da riferimento per il gas europeo, è salito del 3,66% a 34,1 euro al megawattora. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Il prezzo del gas chiude in aumento sopra i 34 euro ad Amsterdam

In questa notizia si parla di: prezzo - euro - amsterdam - chiude

Il prezzo del gas in avvio è in calo e sotto i 36 euro - Il prezzo del gas in avvio è in calo e sotto i 36 euro al megawattora. Ad Amsterdam, mercato di riferimento, i contratti Ttf cedono lo 0,12% a 35,7 euro.

Il prezzo del gas in avvio è in calo e sotto i 36 euro - Il prezzo del gas in avvio è in calo e sotto i 36 euro al megawattora. Ad Amsterdam, mercato di riferimento, i contratti Ttf cedono lo 0,12% a 35,7 euro.

Il prezzo del gas chiude in calo a 34,53 euro - Chiusura in calo per il prezzo del gas, con gli operatori del settore che guardano al livello degli stoccaggi ed alle temperature.

Il prezzo del gas chiude in calo a 32,3 euro ad Amsterdam. Ttf ha perso l'1% #ANSA Vai su X

I consiglieri di Amsterdam hanno stanziato 100mila euro per rendere i corsi d'acqua più sicuri per gli animali selvatici ? https://l.euronews.com/dYO Vai su Facebook

Il prezzo del gas chiude in aumento sopra i 34 euro ad Amsterdam; Il prezzo del gas chiude poco mosso a 33 euro ad Amsterdam; Il prezzo del gas chiude in calo a 32,3 euro ad Amsterdam.

Il prezzo del gas chiude in aumento sopra i 34 euro ad Amsterdam - Ad Amsterdam il future Ttf, che fa da riferimento per il gas europeo, è salito del 3,66% a 34,1 euro al megawattora. Lo riporta ansa.it

Il prezzo del gas chiude poco mosso a 33 euro ad Amsterdam - Ad Amsterdam il contratto future Ttf ha segnato un calo dello 0,14% a 33,1 euro al megawattora. Riporta ansa.it