Il prefetto di Napoli difende lo Zone Rosse dopo stop del Tar | Tutelano i cittadini faremo ricorso

Dopo la sentenza del Tar che ha bloccato la proroga delle Zone Rosse, la Prefettura farà ricorso in appello: "Consentono di allontanare molesti e criminali". Il consigliere Andreozzi: "Fermata la deriva emergenziale". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Rischio alluvioni flash, mappa delle zone rosse. La Toscana è fragile - Firenze, 7 maggio 2025 – Il giallo, l’ arancione e il rosso regnano sovrani. Non è un quadro dipinto da un impressionista, ma la mappa della Toscana secondo l’indice di propensione ai alle inondazioni improvvise (“flash flood”), dal rischio moderato a molto elevato.

Il questore Sbordone: "Le zone rosse utili per mantenere l’attenzione alta" - Le zone rosse "sono state e sono importanti perché, in qualche modo, costringono tutte le forze di polizia ad essere più attente, in quanto c’è un’ordinanza da far rispettare".

Arezzo e le zone rosse, prime espulsioni: in tre allontanati dalla città - Arezzo, 21 luglio 2025 – Via dalla città per tre «sorvegliati speciali». E per chi non è in regola con i documenti di soggiorno, scattano l’espulsione e le procedure di rimpatrio.

La proroga ordinata dal prefetto Di Bari era ispirata alla direttiva trasmessa nel dicembre 2024 dal ministro dell'Interno Piantedosi. "È una vittoria dello Stato di diritto", commentano i legali delle associazioni che hanno fatto ricorso

