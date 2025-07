Il potere sorprendente di franklin richards e future del mcu

Il debutto di The Fantastic Four: First Steps ha portato in scena uno dei personaggi più potenti dell’intero universo Marvel, Franklin Richards, la cui presenza preannuncia importanti sviluppi nel Marvel Cinematic Universe (MCU). Questo articolo analizza le caratteristiche del personaggio, i suoi poteri e il ruolo che potrebbe assumere nelle future produzioni della franchise. poteri di franklin richards nel mc. franklin richards può deformare la realtà stessa. Nel film The Fantastic Four: First Steps, Franklin Richards mostra fin dai primi istanti una potenza straordinaria. Nonostante i test condotti da Reed Richards sul suo bambino non evidenzino anomalie, Galactus stesso riconosce l’immenso Potere Cosmico nascosto nel neonato e suggerisce che egli nasconde la sua vera natura. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Il potere sorprendente di franklin richards e future del mcu

