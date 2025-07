Il pittore del murales della Segre | Mi diede l’incarico il Comune Pensavo fosse tutto regolare

Pesaro, 29 luglio 2025 – David Vecchiato, in arte Diavù, artista romano (che non è indagato), non si aspettava certo di essere convocato in Questura a Roma per aver dipinto una facciata scolastica a Pesaro. Era il 2020 quando gli venne commissionato da parte del Comune di Pesaro un’opera in memoria dell’infanzia della senatrice a vita Liliana Segre. Un lavoro pubblico e pagato, a suo dire, neppure tanto. Eppure oggi quel murales è uno dei tasselli dell’ inchiesta Affidopoli, che ipotizza un sistema di affidamenti pilotati e contributi gonfiati a favore delle associazioni “Opera Maestra” e “Stella Polare”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il pittore del murales della Segre: “Mi diede l’incarico il Comune. Pensavo fosse tutto regolare”

