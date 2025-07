Il petrolio è in lieve rialzo Brent sopra 70 dollari

Sono in lieve rialzo questa mattina i prezzi del petrolio. Il contratto sul Wti americano per settembre registra un aumento dello 0,05% a 66,74 dollari al barile. Quello sul Brent per lo stesso mese sale dello 0,09% a 70,10 dollari. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Il petrolio è in lieve rialzo, Brent sopra 70 dollari

