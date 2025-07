Il passo falso di Bracco A Osasco è solo quinta

La notizia è la sconfitta di Nicole Bracco, più che la vittoria di Livia Rossi. La numero 1 della categoria donne esordienti di secondo anno, nonché campionessa italiana in carica, questa volta ha dovuto cedere il passo alle avversarie chiudendo in quinta posizione la gara di Osasco, nel Torinese, valida per il titolo regionale piemontese. A decidere la corsa è stata una volata a ranghi compatti che ha visto Rossi della Vangi Ladies Cycling Team sfrecciare davanti alla portacolori del Cesano Maderno Aurora Cerame, campionessa italiana atlete di primo anno, e a Marta Longo Borghini della Scuola Ciclismo verso L’Iride. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il passo falso di Bracco. A Osasco è solo quinta

