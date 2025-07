Il Partito Democratico chiede chiarezza sulla gestione dei rifiuti a Sansepolcro

Arezzo, 29 luglio 2025 – Il gruppo consiliare PD-InComune ha presentato un’interrogazione in Consiglio Comunale per fare luce sul progetto di riorganizzazione del servizio di raccolta rifiuti, una questione che in queste settimane sta generando malcontento e disagi tra i cittadini e le imprese del territorio. Con questa iniziativa, il Partito Democratico intende portare all’attenzione dell’Amministrazione le criticità emerse con l’introduzione dei nuovi cassonetti stradali e con l’estensione del porta a porta, specialmente nelle aree periferiche e collinari. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il Partito Democratico chiede chiarezza sulla gestione dei rifiuti a Sansepolcro

