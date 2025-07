Il Parco di Monza chiude per un mese ma solo alle auto

Come ogni anno il Parco di Monza chiude un mese. Ma solo alle auto. Dalle 19.30 di venerdì 1 agosto fino alle 7 di lunedì 1 settembre il viale Cavriga non sarà accessibile alle auto. La circolazione è vietata nel tratto compreso tra viale dei Tigli fino a venti metri prima dell’uscita della Porta. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

In questa notizia si parla di: auto - parco - monza - chiude

Bambino investito da un'auto davanti al parco giochi - Bambino investito da un'auto in viale della Stazione a Sutri, davanti al parco giochi e a pochi metri dalla piazza che ospita il mercato settimanale.

Auto si schianta e si ribalta a via del Parco Margherita (appena riasfaltata): strada chiusa per incidente - Incidente stradale in via del Parco Margherita a Chiaia, auto ribaltata. Sul posto la polizia locale.

Morto l’orso grizzly più famoso del Parco Grand Teton: anche la madre era stata investita da un’auto - Il grizzly 1058, figlio della famosa orsa 399, è morto investito da un'auto nel Parco del Grand Teton.

Toscano Racing chiude Monza in rimonta e prepara Vallelunga con Filippo Majrani e la new entry Daniele Golinelli Vai su Facebook

Allerta vento forte: venerdì Monza chiude parco, cimiteri, giardini. E viale Cavriga; MiMo 2025 Monza: date, auto in esposizione e programma; Raffiche di vento fino a 70 km/h: a Monza chiudono Parco, cimiteri e giardini pubblici.

Monza chiude la Serie A con una sconfitta: Empoli vince 3-1 - Monza chiude la Serie A con una sconfitta: Empoli vince 3- Secondo ilgiorno.it

In un clima di contestazione il Milan chiude il campionato con un ... - 0, ma essendo già fuori dalle coppe europee i tre punti non servono a nulla. Segnala tuttomercatoweb.com