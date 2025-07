Sono centoventimila i giovani che invadono San Pietro e tutta la zona del Vaticano per la messa di benvenuto che ha aperto il loro Giubileo. Il Papa a sorpresa si presenta per salutarli, fa un lungo giro in papamobile e arriva fino a via della Conciliazione. In migliaia infatti non sono riusciti ad entrare a Piazza San Pietro: una presenza così grande, fin dall'inizio, non era stata prevista. "Siete il sale della terra, siete la luce del mondo", "il mondo ha bisogno del messaggio di speranza e voi siete questo segno di speranza nel mondo", ha detto il Papa alla fine della celebrazione che era stata presieduta da monsignor Rino Fisichella. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Il Papa entusiasma 120mila giovani, "gridate per la pace"