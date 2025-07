Il PalaBaldinelli resta una grana per il Comune. Costi alti e nessuno è interessato alla gestione.

Resta una grana la gestione del Palabaldinelli a Osimo, tornata da tempo al Comune. Se n’è parlato durante l’ultimo Consiglio di quartiere della zona: "La sindaca ha spiegato che la gestione del palas è nata con la società dell’Astea che si chiamava Geosport ma adesso che il mutuo si è estinto anche tale società non esiste più. L’impianto è passato sotto la gestione comunale e, dopo un anno sotto la Osimo Servizi con bilanci negativi, la competenza è passata a una funzionaria comunale che si occupa degli eventi e i rapporti con le società sportive", riferiscono dal Consiglio. E’ emerso poi che la commissaria prefettizia aveva inserito anche il Palabaldinelli tra le strutture da mettere a gara, proprio perché rappresenterebbe un onere in termini di costi per il mantenimento a fronte delle più volte lamentate basse entrate. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

