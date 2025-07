Il nuovo prefetto Romeo | Sicurezza lavoro e territorio I miei impegni per Siena

Siena, 29 luglio 2025 – Condensa gli obiettivi del suo impegno in tre filoni principali: sicurezza dei cittadini, tutela del lavoro, tutela del territorio. Il nuovo prefetto Valerio Massimo Romeo si è insediato ieri mattino: prima gli incontri con il sindaco Nicoletta Fabio e la presidente della Provincia Agnese Carletti, nel pomeriggio quello con il questore Ugo Angeloni e tutti i vertici delle forze dell’ordine. Nato a Cassano sullo Jonio, in provincia di Cosenza, ma da trentacinque anni toscano d’adozione: ha lavorato a lungo a Pistoia (dove risiede con la famiglia), poi Livorno, Massa Carrara, Pisa, quindi il passaggio in Liguria a Genova (vice prefetto vicario) e poi la prima esperienza da prefetto a Imperia, dove tra le priorità c’è sicuramente la questione migranti, con 6-700 presenze quotidiane e fino a 150 respingimenti al giorno alla frontiera di Ventimiglia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

