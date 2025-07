Il ‘nuovo Messi’ in Serie A è tutto vero | possibile approdo in prestito

La trattativa ha subito un’accelerata nelle scorse ore e il calciatore potrebbe presto arrivare in Serie A: il ‘nuovo Messi’ giocherà nel campionato italiano. Alcune trattative impennano all’improvviso con l’arrivo delle settimane decisive di calciomercato e la necessità di rispondere a esigenze impellenti. Perciò anche i profili apparentemente più distanti entrano nei radar e con la formula giusta si può concludere la trattativa. Sta accadendo in Serie A e la grande protagonista in questo caso è la Roma di Gian Piero Gasperini. (LaPresse) – tvplay Dopo il timore di essere leggermente indietro rispetto agli arrivi in squadra, sopratutto per l’idea di calcio che il tecnico intende proporre, Gasperini sta per essere accontentato dalla Roma con l’approdo di un profilo offensivo le cui caratteristiche risponderebbero a quelle del suo gioco. 🔗 Leggi su Tvplay.it © Tvplay.it - Il ‘nuovo Messi’ in Serie A, è tutto vero: possibile approdo in prestito

In questa notizia si parla di: serie - messi - tutto - vero

Messi in Serie A, indiscrezione pazzesca: c’è il club che ci prova e quell’indizio fa pensare - C’è un club che ci sta pensando sul serio. C’è un amico fidato e una storia che torna dal passato. A volte basta un dettaglio per far esplodere il sogno Messi in Serie A, indiscrezione pazzesca: c’è il club che ci prova e quell’indizio fa pensare (LaPresse) – serieanews.

Messi in Serie A: rese note le cifre per lo sbarco in Italia - Messi in Serie A, spunta l’indizio che fa sognare i tifosi. Tutti gli ultimi aggiornamenti di calciomercato Il Mondiale per Club e le recenti prestazioni di Leo Messi hanno spazzato via anche gli ultimi dubbi: per l’argentino non è ancora arrivato il momento del ritiro.

Messi al Como? Per i bookmakers è fattibile. L’ipotesi da fantascienza che cambierebbe la serie A - Lionel Messi al Como. Una follia? No. Un’ipotesi fattibile? Si, secondo i bookmakers. E l’estate del calciomercato italiano si colora di una suggestione unica.

Messi al Como? Alla domanda sulla presenza della moglie di Messi in tribuna per l’amichevole col Lilla di qualche giorno fa, Fabregas ha aperto ad un vero e proprio sogno: “Messi al Como? Mai dire mai. È stato a casa mia in vacanza, era in viaggio per v Vai su Facebook

Col reality trash “Temptation island” squallidi e alti ascolti estivi; Messi al Como, si può davvero? Le parole di Fabregas, il contratto in scadenza e la sfida all'Arabia Saudita; Cristiano Ronaldo all'Inter? La FIFA vuole un ultimo Messi-CR7 ufficiale: le squadre interessate e cosa c'è di vero.

Lionel Messi in Serie A col Como? Tanti gli indizi, cosa sappiamo - Antonela sugli spalti, i figli che giocano a Como e Fabregas che non esclude nulla: la voce di Messi in Serie A con il Como infiamma i tifosi. Lo riporta 105.net

Messi al Como, cosa c'è di vero sulla clamorosa voce di mercato - Il fuoriclasse argentino potrebbe lasciare gli statunitensi dell'Inter Miami. Riporta today.it