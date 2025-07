Il nuovo film horror con un cast stellare debutta con un punteggio perfetto su Rotten Tomatoes

Il 2025 ha già visto l’uscita di alcuni titoli horror di grande impatto che hanno impressionato sia la critica che il pubblico. Tra questi spicca I peccatori di Ryan Coogler, uscito nell’aprile di quest’anno. Il film ha ottenuto un buon successo al botteghino e ottime recensioni, con un punteggio del 97% su Rotten Tomatoes. Un altro film horror molto apprezzato quest’anno è stato Bring Her Back. A differenza di Sinners, il film non ha ottenuto il successo che avrebbe potuto al botteghino, ma è comunque riuscito a ottenere un punteggio dell’89% su Tomatometer. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

In questa notizia si parla di: film - horror - cast - stellare

Milan, le pagelle di CM: Leao ed Hernandez tradiscono, difesa da film horror, Reijnders stecca - Milan-Bologna 0-1 Maignan 6: non ha colpe sul gol, cerca di guidare la squadra ma la serata è di quelle che passeranno alla storia in negativo.

The Conjuring – Il rito finale: il primo trailer del nuovo film horror! - The Conjuring – Il rito finale: il primo trailer del nuovo film horror! Dalla New Line Cinema arriva il primo trailer di The Conjuring – Il rito finale, il nono capitolo dell’ universo cinematografico di The Conjuring, la saga da oltre 2 miliardi di dollari di incasso al box office mondiale.

Brie Larson star del film horror Fail-Safe, prodotto da J.J. Abrams - L'attrice Brie Larson sarà la protagonista femminile di un nuovo progetto horror che avrà tra i suoi produttori J.

In concorso a #Venezia82 il nuovo film scritto e diretto da Jim Jarmush: #FatherMotherSisterBrother. Nel cast stellare Tom Waits, Adam Driver, Mayim Bialik, Charlotte Rampling, Cate Blanchett, Vicky Krieps. FATHER MOTHER SISTER BROTHER è un lungom Vai su Facebook

Scoprite Normal: un action movie imperdibile con un cast stellare; Robert Pattinson si unisce al cast stellare del nuovo film di Christopher Nolan; The Substance, alla Festa del Cinema di Roma l'horror con Demi Moore che traumatizza.

10 film con un cast incredibile… Ma che sono un disastro totale! - che però si sono rivelati un disastro totale. Segnala msn.com

Nosferatu: trama, cast, finale, dove è girato il film in onda su Sky Cinema Uno - Un vampiro ossessionato, una donna coraggiosa e un sacrificio finale. maridacaterini.it scrive