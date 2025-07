il nome del figlio

C’è chi chiama i propri cagnolini Wanda, Piera e Iole e poi c’è anche chi chiama i figli X Æ A-XII, Exa Dark Sideræl, Techno Mechanicus, Seldon Lycurgus. Ovvero viviamo in una sorta di Far West anagrafico dove vige l’anarchia. Fantasia al potere la chiamavano cinquant’anni fa. Una gara al pubblico stupore. E a quanto pare la fantasia ha preso definitivamente il potere e lo esercita come un dittatore. O dittatrice. per essere più inclusivi. Veronica de’ Ubertiis Cara Veronica, in effetti era chiaro che si trattava solo di attendere. Dopo il Kevinismo e il Chantalismo, i vari Kristian con la K, le varie Jessiche con la J e altre esoticità più adatte a battezzare pensioni equivoche che creature, era evidente che sarebbe stata solo una questione di tempo e poi la fantasia avrebbe iniziato a deragliare ulteriormente e a produrre anche di peggio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

