Il Napoli, sfumata la trattativa Ndoye, si era fiondato su Nusa. Il Lipsia chiede 50 milioni per il calciatore. Una valutazione troppo alta per i club che lo seguono, tanto che il Napoli  pare essersi ritirato dopo avere ascoltato le richieste dei tedeschi. D’altronde il norvegese è giovanissimo e ha giocato una partita ottima con l’Italia. Sicuramente è stata una prestazione che ne ha alzato le aspettative, nonostante un’annata non straordinaria con la Red Bull. Questi sono i numeri della stagione di Nusa: 3 gol e 4 assist in 25 partite in Bundesliga, zero in Champions in otto gare, 2 gol e 3 assist in DFB Pokal, la Coppa di Germania. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Il Napoli rinuncia a Nusa

