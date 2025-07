Il Museo Irpino ospita la mostra Verticali equilibri di Annamaria De Vito

Venerdì 1° agosto 2025, alle ore 17.30, in una delle sale espositive del Museo Irpino presso la sede del Complesso Monumentale Carcere Borbonico di Avellino, sarĂ inaugurata la mostra “Verticali equilibri” di Annamaria De Vito, a cura del sociologo e critico d’arte Maurizio Vitiello. Napoletana. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

In questa notizia si parla di: museo - irpino - mostra - verticali

Il Museo Irpino celebra la Giornata Internazionale dei Musei - Il Museo Irpino aderisce come ogni anno alla Giornata Internazionale dei Musei, organizzata da ICOM per sottolineare l’importanza del ruolo dei Musei come istituzioni al servizio della società e del suo sviluppo.

Arte, Storia e Identità – Le Giornate del Museo Irpino - Tempo di lettura: 2 minuti Il Museo Irpino aderisce come ogni anno alla Giornata Internazionale dei Musei, organizzata da ICOM per sottolineare l’importanza del ruolo dei Musei come istituzioni al servizio della società e del suo sviluppo.

Auguri Mamma, al Museo Irpino una giornata speciale - In occasione della Festa della Mamma, il Museo Irpino ha organizzato una giornata speciale dedicata alle mamme.

MOSTRA - "Verticali equilibri" di Annamaria De Vito dal 1 agosto al 20 settembre al Museo Irpino https://ift.tt/ex6XgOK Vai su X

Museo Irpino | Avellino Vai su Facebook

Avellino, Un anno di mostre al Museo Irpino; Vertical City; Portfolio: l'arte fotografica al Museo Irpino.

Annamaria De Vito e i suoi “Verticali Equilibri” - La mostra "Verticali Equilibri" dell'artista napoletana Annamaria De Vito inaugura al Museo Irpino di Avellino. Secondo lagazzettadellospettacolo.it

Museo della Certosa. Mostra sui dinosauri - la Nazione - Un 2024 di successo per il Museo di Storia Naturale dell’Università di Pisa che ha chiuso l’anno con 77. Da lanazione.it