Il mistero di Erika Ferini Strambi | l’incidente e il nodo degli slip ripiegati

MILANO – Nel giallo della morte di Erika Ferini Strambi, sembra esserci un solo punto fermo al momento: la donna ha avuto un incidente quella notte ed è finita in un fosso con la sua Mini Cooper. Su quello che è successo dopo, non ci sono ancora certezze; alcune potrebbero arrivare dagli ulteriori accertamenti autoptici sul cadavere e dall’analisi dei tabulati telefonici del cellulare privato della cinquantatreenne (non ancora ritrovato). Partiamo dall’auto, ferma a circa 200 metri dal luogo in cui è stato trovato il corpo senza vita di Erika nelle campagne di Pantigliate. La posizione della Mini fa pensare che sia stata proprio la donna, che lavorava nell’area Risorse umane di Luxottica e viveva in piazzale Cuoco a Milano, a perdere il controllo dell’auto, reduce da una serata in un ristorante di Segrate. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il mistero di Erika Ferini Strambi: l’incidente e il nodo degli slip ripiegati

Erika Ferini Strambi, il corpo senza vita trovato semisvestito: è caccia a borsa e cellulare - Milano – Il cadavere semisvestito. Una scarpa ancora agganciata a un piede, l’altra sfilata e ritrovata a pochi centimetri.

Il giallo di Erika Ferini Strambi, trovata morta in un campo: si taglia l’erba per cercare telefono e borsa scomparsi - Milano – È stata fissata per venerdì l’autopsia sul corpo di Erika Ferini Strambi, la cinquantatreenne impiegata di Luxottica scomparsa nella notte tra sabato 5 e domenica 6 luglio e ritrovata senza vita in una piantagione di mais a Pantigliate una settimana fa.

Pantigliate, tutti i misteri sulla morte di Erika Ferini Strambi. C’era qualcuno con la 53enne appassionata di karaoke? - Milano, 26 luglio 2025 – Le tre costole rotte sono compatibili con un impatto col volante della Mini Cooper e rafforzano l’ipotesi che quella notte Erika Ferini Strambi abbia avuto un incidente nelle campagne di Pantigliate.

