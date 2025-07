Il microbiota non va in vacanza | quali alimenti evitare per l’intestino in estate

r ounded px-px py-0.2rem transition-colors duration-100 ease-in-out">L’estate porta con sé mille occasioni di piatti e bevande tentatrici, ma a rischio per microbiota e flora intestinale. Secondo il Dottor Manuele?Biazzo, nutrizionista e biologo molecolare, alcune abitudini tipiche della bella stagione possono alterare la composizione microbica, provocando infiammazione, riduzione dei batteri benefici e disbiosi. Intestino sano: 6 alimenti fermentati su cui puntare X 1. Soft drink, tè freddi e succhi confezionati: diversità microbica in bilico. Secondo il nutrizionista, gli zuccheri semplici presenti in bevande gassate, tè dolcificati e succhi industriali «alimentano batteri fermentativi pro?infiammatori », con conseguente diminuzione della varietà microbica intestinale. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Il microbiota non va in vacanza: quali alimenti evitare per l’intestino in estate

In questa notizia si parla di: microbiota - estate - vacanza - alimenti

Come perdere peso in estate con la dieta del microbiota (e senza compromettere la salute) - Quando scegliamo di intraprendere una dieta guardiamo un solo obiettivo: il peso. Invece la dieta deve tenero conto di tanti aspetti che riguardano la salute e il benessere, come ad esempio il microbiota.

Gambe pesanti, caviglie gonfie? D’estate, molte persone soffrono di questi sintomi, anche senza patologie evidenti. Esistono però piccoli accorgimenti quotidiani che possono fare davvero la differenza. In questo carosello ti mostro 5 consigli pratici ed effic Vai su Facebook

Il microbiota non va in vacanza: 7 cibi da evitare, intestino sano; Estate e remise en forme: le diete amiche della salute dell’intestino; Le migliori diete per il microbiota che aiutano a perdere peso.

Estate, ‘caldo e clima peggiorano malattie reumatiche’, i consigli salva-vacanze - Negli ultimi anni, con il cambiamento climatico, le temperature estreme sono diventate una minaccia ambientale e una sfida crescente per la ... Da msn.com

Vacanze serene: la guida di YOVIS per mantenere il benessere intestinale anche in viaggio - ssa Patrizia Brigidi spiega come proteggersi e prevenire i fastidi intestinali che possono verificarsi durante i viaggi. Lo riporta comunicati-stampa.net