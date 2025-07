Il meteorologo Giulio Betti | Siamo il Paese dei paradossi | l’adattamento climatico non serve senza mitigazione

“Sull’adattamento ormai le diverse parti politiche tendono a convergere, quantomeno ne parlano. Sulla mitigazione, invece, ci si scontra, perchĂ© ha che fare con grandi interessi economici e su potere, basti pensare alle societĂ dell’oil&gas. Ma non esiste adattamento senza mitigazione”. Giulio Betti, meteorologo e climatologo presso l’Istituto di Bioeconomia del CNR e il Consorzio LaMMa, è appena reduce dalla vittoria del premio Demetra di saggistica ambientale con il suo Ha sempre fatto caldo! E altre comode bugie sul cambiamento climatico (Aboca). Un premio arrivato in un momento non felice per il dibattito sulla crisi climatica. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

