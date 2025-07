Il mercato Fari puntati su Nosa Obaretin Resta comunque aperta l’ipotesi Cittadini

Fari puntati su Nosa Obaretin per lo Spezia, impegnato a vincere la concorrenza di Empoli e Bari. Arriverebbe in prestito dal Napoli, probabilmente se l’operazione con l’Atalanta per Cittadini (strada sempre aperta) non andasse in porto. Il 22enne centrale difensivo, lo scorso campionato giĂ nel Bari in B (ha iniziato nel Milan, per poi essere ceduto al Napoli dalla Primavera), potrebbe essere una valida alternativa. Tutto fermo, invece, per l’addio di Lapadula (il Pescara non avanza proposta formale) e per l’arrivo di Comotto, atteso dopo la tournĂ©e del Milan. Ultimi giorni in Val Gardena, intanto, per gli aquilotti di D’Angelo, che domani affronteranno il Cittadella nell’ultima gara del ritiro, prima di lasciarlo il giorno successivo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Il mercato Fari puntati su Nosa Obaretin. Resta comunque aperta l’ipotesi Cittadini

The market is focused on Nosa Obaretin. The possibility of Cittadini remains open, however. - Tomorrow's friendly against Cittadella and then the end of the training camp. Da sport.quotidiano.net

