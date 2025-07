Il Marsiglia fissa il prezzo di Rowe | perché può essere un’idea per l’attacco di Roma e Atalanta

2025-07-28 20:18:00 Fioccai e discussioni a causa dell’ultima news pubblicata sul web: La Roma cerca un esterno d’attacco per Gasperini: Rowe, in uscita dal Marsiglia, può essere un’idea. Attenzione anche all’Atalanta se parte Lookman e alla Premier League. Sfumato Igor Paixao, che andrĂ al Marsiglia, la Roma deve cambiare obiettivo per l’attacco. Gian Piero Gasperini ha chiesto a piĂą riprese altri rinforzi ai Friedkin dopo gli arrivi di Evan Ferguson, Neil El Aynaoui e Wesley. E la dirigenza cercherĂ di accontentarlo. Uno dei nomi possibili per i giallorossi è quello di Jonathan Rowe, esterno classe 2003 in uscita dal Marsiglia proprio dopo l’acquisto di Paixao. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

In questa notizia si parla di: attacco - marsiglia - roma - rowe

Weah Marsiglia, l’esterno d’attacco bianconero è un passo dall’addio a Madama: la trattativa con il club francese ha raggiunto quella fase! Ultimissime - di Redazione JuventusNews24 Weah Marsiglia, lo statunitense pronto a dire addio alla Vecchia Signora dopo due anni! La trattativa con il Marsiglia è avanzata.

Il #Marsiglia fissa il prezzo di #Rowe: perché può essere un'idea per l'attacco di #Atalanta e #Roma Vai su X

Il Marsiglia fissa il prezzo di Rowe: perché può essere un'idea per l'attacco di Atalanta e Roma; Mercato Roma, c’è un nuovo nome per l’attacco: occhi su Rowe del Marsiglia; Mercato, occhi su Jonathan Rowe per l’attacco: l’inglese del Marsiglia tra i nomi seguiti.

Il Marsiglia fissa il prezzo di Rowe: perché può essere un'idea per l'attacco di Roma e Atalanta - Uno dei nomi possibili per i giallorossi è quello di Jonathan Rowe, esterno classe 2003 in uscita dal Marsiglia proprio dopo l'acquisto di Paixao. Lo riporta calciomercato.com

Mercato Roma, c’è un nuovo nome per l’attacco: occhi su Rowe del Marsiglia - Il club giallorosso avrebbe messo gli occhi su Jonathan , ... msn.com scrive