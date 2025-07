Il maltempo ferma Gabbani | show cancellato

Era tutto pronto: strumenti sul palco, luci al loro posto e Francesco Gabbani in trepidazione per la prima data cattolichina della sua carriera. Ma a rovinare i piani ci ha pensato il meteo: un violento acquazzone abbattutosi sabato sera intorno alle 20 sull’Arena della Regina, che ha costretto gli organizzatori ad annullare il concerto del cantante già vincitore del Festival di Sanremo. Dopo l’annuncio arrivato a ridosso dell’orario d’inizio del concerto, ieri mattina è giunta la conferma per l’aggiornamento più amaro: lo spettacolo di Francesco Gabbani è stato definitivamente cancellato. I biglietti acquistati da più di 3mila spettatori da oggi e fino a giovedì saranno rimborsati attraverso gli stessi canali di vendita utilizzati in fase di acquisto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

