Il Lipsia spara 50 milioni per Nusa il Napoli fa ciao ciao con la manina Tmw

Continua a tenere banco il capitolo esterni d’attacco. Sfumata la pista Ndoye, il Napoli ha ancora nel mirino diversi calciatori. Tra questi c’è anche Antonio Nusa del Lipsia. Il 20enne norvegese è in orbita azzurra già da qualche settimana, ma il suo nome è tornato in auge proprio dopo il passaggio dello svizzero al Nottingham Forest. Nella giornata di ieri, Sportmediaset raccontava di Napoli pronto a presentare un’offerta da 35 milioni di euro bonus compresi. Molto probabilmente non basteranno e il club partenopeo dovrà virare altrove. A sostenerlo è Tuttomercatoweb.com, che riferisce di una richiesta parecchio più alta da parte della compagine tedesca. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Il Lipsia spara 50 milioni per Nusa, il Napoli fa ciao ciao con la manina (Tmw)

