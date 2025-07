Clelia è la ragazza romana che nel 507 avanti Cristo fu data in ostaggio dai romani agli etruschi. Un’eroina, riporta la storia, perché non rimase inerte di fronte al destino che altri avevano disegnato per lei, dunque scappò dall’accampamento etrusco a cavallo e poi a nuoto giù per il Tevere, guadagnando la sua libertà e diventando un’eroina. Clelia è anche il soggetto di un grande quadro del Rustichino, dipinto mille anni dopo, che campeggia nell’ufficio del presidente del Consiglio regionale della Toscana. Racconta Antonio Mazzeo, ospite pro-tempore di quell’ufficio, che lo sguardo di quella giovane romana lo ha scrutato, spronato e giudicato ogni giorno per tutti e cinque gli anni del suo mandato alla guida dell’assise toscana. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Il libro di Mazzeo. Le sfide della libertà che guidano la politica