Il laboratorio della biodiversità. La regina degli stagni è tornata.

Viaggio nel laboratorio della biodiversità . All'Oasi Le Foppe del WWF a Trezzo ci si muove fra piante carnivore e rane, specie che compaiono e altre che scompaiono, e poi fra studi e progetti, protagonista, il ritmo della natura nell'eden a due passi dalla Provinciale Monza-Trezzo dove tutto è in equilibrio: 11 ettari curati con amore da un drappello di visionari. Tutto è cominciato 35 anni fa sulle ceneri di una vecchia cava, poi discarica abusiva, oggi gioiello europeo, un esempio di come l'opera umana possa anche salvare l'ambiente. La riserva è l'emblema di questo impegno e nel tempo si è conquistata un ruolo di primo piano anche per le ricerche di cui è protagonista.

