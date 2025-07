Il killer di New York e il suo passato nel football | il video del 2015

È riemerso in rete un vecchio video del 2015 che mostra Shane Devon Tamura, il 27enne responsabile della sparatoria avvenuta a New York, mentre viene intervistato dopo una partita di football. Nel filmato, il giovane – all’epoca ancora studente – parla con voce pacata davanti alla telecamera. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Il killer di New York e il suo passato nel football: il video del 2015

