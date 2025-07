Il jet M-346N di Leonardo addestrerà i piloti della US Navy

Wichita (Usa), 29 lug. (askanews) - Il jet d'addestramento M-346 di Leonardo è pronto a formare anche i futuri piloti della Marina degli Stati Uniti (U.S. Navy). Textron Aviation Defense, infatti, ha comunicato di aver scelto il velivolo nato in Italia, ridenominato Beechcraft M-346N (dove N sta per Navy), come miglior candidato "pronto all'uso" per sostituire il T-45 Goshawk nell'ambito del programma Undergraduate Jet Training System (UJTS) della Marina statunitense. Al centro del progetto c'è l'esperienza e la tecnologia di Leonardo, azienda italiana tra i leader mondiali nel settore Aerospazio, Difesa e Sicurezza che ha sviluppato l'M-346 per l'addestramento avanzato dei piloti da caccia di quarta, quinta e futura generazione, principalmente dell'Aeronautica Militare ma anche di diversi Paesi partner. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Il jet M-346N di Leonardo addestrerà i piloti della U.S. Navy

In questa notizia si parla di: leonardo - navy - 346n - piloti

Così Leonardo e Textron candidano il M-346 per addestrare i piloti Us Navy; Leonardo ci riprova e propone il caccia leggero T-346 agli Usa; Addio Goshawk, Benvenuto M-346N? L'addestratore progettato a Varese in Pole Position per la Marina USA.

Dall’hi-tech di Leonardo la scuola per i piloti di domani - Fra le leadership tecnologiche di Leonardo a livello globale, quella sull’hi- Riporta quotidiano.net