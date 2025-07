Il granchio blu non vi piace? Lo esportiamo in Sri Lanka Il piano del governo contro l’invasione

Il granchio blu continua a far tremare le aziende del Paese che allevano vongole e cozze, creando danni ingenti lungo le coste. Ma ecco che arriva un aiuto inaspettato: c’è uno Stato dove questa specie aliena e invasiva, che in Italia viene considerata dai più «poco saporita» rispetto ai crostacei autoctoni, è considerata una vera prelibatezza: lo Sri Lanka. « E proprio nel giro di qualche settimana», partirà l’export di granchio blu verso il Paese asiatico. «Sono veri cacciatori di granchio blu, lo inseguono in tutto il mondo». A parlare è Enrico Caterino, commissario straordinario per l’emergenza granchio blu, nominato dal governo Meloni il 20 settembre 2024. 🔗 Leggi su Open.online

