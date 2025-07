il gran finale di civitanova danza dalla cina arriva tao dance theater

Chiusura con il botto per Civitanova Danza: domani alle 21.30 il palco del Rossini sarà calcato dalla compagnia Tao Dance Theater, la più importante compagnia di danza contemporanea della Cina che per la prima volta sarà nelle Marche. Ed ecco che il festival civitanovese, dedicato al maestro Enrico Cecchetti, si conferma vetrina dell’arte coreutica. Si potrà assistere a una proposta basata sulla forza ipnotica dei corpi e sul dinamismo carico di energia che avvolge e provoca lo spettatore con la genialità della danza pura. Del resto ci sarà in scena una Compagnia, fondata nel 2008 dai coreografi Tao Ye, Duan Ni e dalla producer Wang Hao, acclamata sui palcoscenici più importanti del mondo ed è stata premiata con il Leone d’Argento 2023 alla Biennale di Venezia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

