Firenze, 29 luglio 2025 – “Celeste teneva molto alla sua immagine e ai suoi figli, non avrebbe mai fatto un gesto cosĂŹ plateale”. Non ci sta Elena Fabbri, metĂ della sua vita passata al fianco dell’ex calciatore di Fiorentina, Perugia e Verona, Celeste Pin, 64 anni, che martedĂŹ scorso è stato trovato morto nella sua villa sulle colline sopra Firenze. L’ipotesi del suicidio, con cui si avviava all’archiviazione l’inchiesta aperta dalla procura, non la convince. E una sua denuncia alla polizia ha riacceso prepotentemente l’indagine: domani, il pubblico ministero Silvia Zannini disporrĂ l’autopsia non effettuata in precedenza. 🔗 Leggi su Lanazione.it Š Lanazione.it - Il giallo della morte di Celeste Pin: “Gestiva affari importanti. Va analizzato il telefono”

