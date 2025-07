Il gas si avvicina ai 34 euro sulla piazza Ttf di Amsterdam

Accelera il gas naturale sulla piazza Ttf di Amsterdam, vicino a quota 34 euro. I contratti future sul mese di agosto guadagnano il 2,8% a 33,82 euro, sull'onda lunga dell'accordo tra Ue e Usa sui dazi, che prevede l'acquisto del più costoso Gnl americano, e con il rialzo termico previsto in Asia, che fa aumentare i consumi di metano per produrre l'energia necessaria per i climatizzatori. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Il gas si avvicina ai 34 euro sulla piazza Ttf di Amsterdam

