Il gas apre in rialzo sopra i 33 euro al Ttf di Amsterdam

Apre in rialzo il gas naturale sulla piazza Ttf di Amsterdam sopra quota 33 euro. I contratti future sul mese di agosto guadagnano lo 0,61% a 33,1 euro al MWh. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Il gas apre in rialzo sopra i 33 euro al Ttf di Amsterdam

In questa notizia si parla di: euro - apre - rialzo - sopra

Primark investe oltre 40 milioni di euro sul mercato italiano e apre 5 nuovi store - Primark, il retailer internazionale di moda, rinnova oggi il suo impegno nel mercato italiano con l’annuncio di un investimento di oltre 40 milioni di euro nel Bel Paese per 5 nuovi negozi.

Horizon, ricerca e attrazione dei talenti: Bruxelles apre bandi per 7,3 miliardi di euro - La Commissione Ue annuncia un investimento di 7,3 miliardi di euro  con il programma Horizon Europe 2025 per rafforzare la ricerca, l’innovazione e la competitività globale dell’Ue.

Il prezzo del gas apre in rialzo a 35,47 euro - Avvio in rialzo per il prezzo del gas, con gli operatori del settore che guardano al livello degli stoccaggi ed all'andamento delle temperature.

#ULTIMORA | Il gas apre in rialzo sopra i 33 euro al Ttf di Amsterdam I contratti future sul mese di agosto guadagnano lo 0,27% - Ultima ora - http://Ansa.it - #ANSA Vai su X

L’andamento delle principali piazze finanziarie europee e delle Borse internazionali, i casi più rilevanti della giornata sui mercati finanziari,... Vai su Facebook

Il gas apre in rialzo sopra i 33 euro al Ttf di Amsterdam; Il gas apre in rialzo sopra i 33 euro al Ttf di Amsterdam; Borsa: l'Europa apre in rialzo e scommette su intesa per i dazi.

Il gas apre in rialzo sopra i 33 euro al Ttf di Amsterdam - MILANO, 29 LUG – Apre in rialzo il gas naturale sulla piazza Ttf di Amsterdam sopra quota 33 euro. Segnala lasicilia.it

Piazza Affari apre in moderato rialzo con FTSE MIB sopra i 40.200 punti - Focus sui bancari e sulle spinte dei mercati esteri. Secondo it.benzinga.com