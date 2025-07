Il futuro cresce nell’orto verticale Eni e la pausa pranzo sostenibile

SAN DONATO MILANESE (Milano) Ecco la serra del futuro, dove rucola, porri e basilico crescono “fuori terra“. È un progetto che unisce tecnologia, innovazione e welfare aziendale quello avviato da Eni con la creazione di una serra aeroponica dedicata alla coltivazione di insalate e micro-ortaggi. Sede dell’iniziativa, il Centro di ricerche di Bolgiano, a San Donato Milanese. Il progetto, caratterizzato da un alto livello di automazione e dalla possibilità di gestire l’intero meccanismo da remoto, è destinato a rifornire i ristoranti aziendali della società dell’energia, a San Donato Milanese, con l’obiettivo di promuovere un uso consapevole delle risorse e sostenere modelli produttivi fondati su efficienza, innovazione e responsabilità sociale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Il futuro cresce nell’orto verticale. Eni e la pausa pranzo sostenibile

