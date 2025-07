Il foggiano Nunziante vola in serie A | è un nuovo portiere dell' Udinese

Un'ascesa che non conosce ostacoli e che si arricchisce di un altro traguardo prestigioso. Alessandro Nunziante, giovanissimo e talentuosissimo portiere foggiano, è un nuovo giocatore dell'Udinese. Il club friulano lo ha prelevato a titolo definitivo dal Benevento e ha firmato un contratto fino. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Per il portiere foggiano pronto contratto fino al 2030: per ora andrà in ritiro in Austria, ma entro settembre potrebbe anche essere ceduto in prestito Vai su Facebook

